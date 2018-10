Orco Feglino. E’ ormai circoscritto e sotto controllo l’incendio boschivo che da ieri sta tenendo in allarme Orco Feglino, nell’entroterra finalese. Per tutto il pomeriggio sono proseguiti senza sosta i lanci con i mezzi aerei impegnati sul posto, due canadair e un elicottero, che sono riusciti a bloccare i fronti attivi sulla collina che interessa le località Molino, via Santuario e San Rocco.

I mezzi aerei hanno coadiuvato le squadre a terra dei vigili del fuoco e dei volontari Aib impegnati nelle operazioni di spegnimento. Fortunatamente anche il forte vento, che ha imperversato da ieri su tutta la zona e che ha contribuiti ad allargare i focolai, ha cominciato a scendere.

di 28 Galleria fotografica Incendio a Orco Feglino









Resterà operativo per tutta la notte il presidio e l’unità di crisi attivata da ieri sera per fronteggiare la grave situazione: ora fortunatamente il peggio è passato, ma resta alta l’attenzione per una possibile ripresa del rogo, resta anche l’apprensione di molti abitanti reduci da una nottata insonne e di paura.

Domani mattina inizierà l’azione di bonifica delle zone interessate dalle fiamme, così come saranno svolti accurati sopralluoghi e rilievi da parte dei carabinieri forestali che stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Dai primi riscontri sembra appurata la natura dolosa, in quanto il rogo si è sviluppato da quattro punti diversi in sequenza, tuttavia si attendono ulteriori indagini. Rimane inoltre da verificare il danno complessivo alla superficie boschiva che ha interessato la zona fino al confine con Calice Ligure.