Savona. Cominciato con grande equibrio il campionato di Serie C di pallavolo femminile: il massimo campionato ligure ha visto ben due tie break nei sette match disputatisi nel weekend.

Vittorie per tre set a zero per Autorev centro volley Spezia e Acqua minerale di Calizzano Carcare: le spezzine hanno superato la Gabbiano volley Andora, mentre le biancorosse della val Bormida hanno piegato la Grafiche Amadeo Sanremo.

In trasferta, invece, netto il tre a zero che la Tigullio volley project ha conquistato al palasport Canepa di Diano Castello, campo casalingo della Maurina Strescino Imperia.

Doppio 3-1 per la squadra ospite, invece, nella sfida tra Virtus Sestri e Admo volley e tra Cogoleto volley e Volare volley. La Admo ha lasciato alla Virtus solo il secondo set, mentre la Volare ha concesso la terza frazione alle padrone di casa di Cogoleto.

Due, infine, i match che hanno diviso la posta: a Sarzana, Lunezia volley e Volley Genova Vgp hanno dato vita a una sfida combattuta fino all’ultimo scambio: avanti prima Lunezia, quindi la Vgp, il quinto set si è chiuso per 15-13. Ad Albenga analoga procedura, con esito però differente: due volte avanti le padrone di casa, Santa Sabina riesce a rimontare in entrambe le occasioni, prima del tie break che ha sancito la netta vittoria per 15-7 delle ospiti.