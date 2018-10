Borgio Verezzi. Così com’era accaduto nel primo turno, nella seconda giornata del girone A di Seconda Categoria non ci sono stati pareggi. Tre le vittorie esterne, due quelle casalinghe.

Primo successo per il Borgio Verezzi, che ha riscattato la sconfitta dell’esordio battendo sul campo di casa il Legino “B” per 2 a 1. Tutto nella prima mezz’ora: alla rete iniziale degli ospiti ad opera di Ba, hanno risposto Cela e Frione che hanno ribaltato il risultato, consegnando i 3 punti alla formazione guidata da Michele Bortolini.

Debutto con vittoria per la San Filippo Neri, che si è imposta per 2 a 1 a Villanova d’Albenga. I giallorossi allenati da Giuseppe Pellegrino ed Alessandro Sportelli hanno assestato un micidiale uno-due ad inizio ripresa con Santanelli e Ghirardo; i padroni di casa hanno dimezzato le distanze con Zirano ma non sono riusciti ad evitare la sconfitta.

Ferma per riposo l’Andora, l’unica squadra a salire a quota 6 punti è la Carlin’s Boys. I sanremesi hanno battuto per 3 a 0 a domicilio l’Atletico Argentina, con le reti di Buldo su rigore, Torres Forgione e Campagnani.

Primi 3 punti per la Virtus Sanremo, che ha avuto la meglio sul San Bartolomeo per 3 a 1. Ospiti in vantaggio per primi con Belviso; poi i matuziani hanno colpito con Saidiqi, Capozucca e Basso.

Nell’anticipo di sabato, il Riva Ligure ha espugnato per 2 a 1 il campo del Taggia “B”. Locali avanti con Surace dal dischetto; poi una doppietta di Filardo ha ribaltato le sorti dell’incontro.