Scherma Leon Pancaldo alla Prima Prova Nazionale categoria Cadetti di Spada

Sabato 20 ottobre 2018 a Legnano (MI) Ludovico Curio Galleani, unico rappresentante della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale, ha partecipato alla Prima Prova Nazionale categoria Cadetti di Spada.

Grazie agli ottimi risultati dello scorso anno agonistico, si presenta alla competizione come 87mo su 433 partecipanti. Ai gironi vince 5-0 contro Zamuner (Circolo Scherma Mestre) e contro Bagattoni (Circolo Scherma Forlivese, 46mo nel ranking) 5-3 contro Dei Rossi (Club Scherma San Donà, 240mo) e contro Lodice del Gado (Club Schermistico Partenopeo, 400mo) e perde solamente un incontro 4-5 contro Volpini (Bresso Associazione Schermistica, 193mo).

Alle dirette, grazie alla buona prestazione ai gironi, salta l’incontro dei 512mi, vince quella dei 256mi contro Heim (Posillipo Napoli, 276mo) per 15 a 8, poi vince quella dei 128mi contro Zanchin (Circolo Scherma Castelfranco Veneto, 100mo) per 15-12 e termina la sua avventura solamente all’incontro dei 64mi contro Colli (Bottagisio Sport Center, 49mo nel ranking e classificatosi 12mo in classifica finale) per 12-15 dopo un’incredibile rimonta dell’avversario.

La classifica finale dell’incontro lo riporta 52mo (ma anche primo classificato degli atleti liguri del 2003!) quindi con un netto miglioramento rispetto alla posizione iniziale, facendogli guadagnare in tal modo anche l’ammissione alla Prova Nazionale categoria Giovani di Spada che si terrà a Ravenna dal 23 al 25 novembre.

Una grande prestazione dell’atleta del Maestro Sergio Nasoni, che premia entrambi per i tenaci allenamenti!