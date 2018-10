Savona, il Pd aderisce al corteo antifascista. Arboscello: “Affermare i valori della Resistenza”

Savona. Il Partito Democratico di Savona comunica la sua adesione al corteo antifascista che si terrà sabato 27 ottobre.

“A fronte della serie di eventi che hanno inasprito il clima politico in città, con diversi tentativi di screditare la memoria partigiana e antifascista nella città Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, crediamo sia necessario manifestare in modo civile e pacifico il nostro dissenso verso tali episodi, tra i quali l’apertura di una sede di Casa Pound, tutta una serie di commenti violenti sul web da parte di soggetti neofascisti, la distruzione della lapide del Forte della Madonna degli Angeli e l’inaugurazione di una lapide che onorava le Camicie Nere” sottolinea il segretario Pd Roberto Arboscello.

“Il nostro partito cittadino aderirà quindi alla manifestazione antifascista per condannare tali episodi e affermare la memoria e i valori della Resistenza” conclude.