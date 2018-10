Salvare le palme e tutelare il verde pubblico: incontro del gruppo “PerFinale”

Finale Ligure. Si terrà domani l’incontro organizzato dalla lista di minoranza “PerFinale” con al centro la tutela del verde pubblico e la lotta al punteruolo rosso. Appuntamento alle ore 16:30 per l’hotel “La Palma” a Finalpia.

“L’evento è stato organizzato perché il nostro territorio sta vivendo una vera e propria emergenza – afferma il consigliere comunale di minoranza Simona Simonetti -. Infatti in questi ultimi anni le scelte errate compiute sul verde urbano ci stanno presentando il conto”.

“I pini marittimi posti nelle aree cementificate hanno creato seri problemi stradali inoltre le potature selvaggi li hanno resi instabili in caso di venti forti. La palme importate dall’uomo nel nostro territorio stanno definitivamente morendo sotto l’attacco del punteruolo rosso”.

All’incontro interverrà Giovanni Minuto Agronomo, direttore del CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA), – Azienda Speciale della Camera di Commercio –

Giovanni Minuto farà un’analisi tecnica sulle metodologie più appropriate per la cura ed il mantenimento del verde urbano. In tema di punteruolo rosso e salvataggio delle palme: “Parleremo di come gestire l’emergenza e di tecniche di difesa” conclude Simonetti.