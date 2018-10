Presentato a Marina di Varazze il Lûnâio de Väze 2019

Varazze. Domenica 21 ottobre alle ore 17 a Marina di Varazze, presso la sede del Varazze Club Nautico, l’Associazione Culturale “U Campanin Russu” ha presentato ufficialmente il “Lûnâio de Väze 2019”, quest’anno dedicato al centenario del Club Nautico varazzino, alla sua lunga e affascinante storia di didattica del mare e anche della vita per molti giovani, con un curriculum di successi internazionali che hanno portato alla ribalta nomi prestigiosi come i fratelli e cugini Carattino, ieri, e, oggi, giovani come Paolo Giargia.

Dopo l’introduzione del presidente del Club Nautico, Marcella Ercoli, e il saluto dell’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, Il Presidente del Campanin Russu Giovanni Ghione ha illustrato la tematica del Lûnâio, rimarcandone i punti più interessanti e ricordandone il messaggio ligustico contenuto e il lavoro di ricerca e di tecnica, svolto dal segretario G.B. Giusto.

Altri contributi, di storia e di poesia, sono stati portati da Mario Traversi, con successivi interventi del presidente del Museo del Mare Lorenzo Bolla, del maestro d’ascia Rocco Bruzzone, presente Alberto Patrucco, presidente della locale Associazione Pesca Sportiva.

Un pomeriggio ricco di spunti inerenti lo sport della vela, in cui le bellissime immagini che nobilitano il Lûnâio (preziosa la collaborazione di Varagine.it) sono state al centro di interessanti e dotte spiegazioni da parte di Marcella Ercoli, che guida con capacità e passione il Club Nautico, permettendo al pubblico di compiere un cammino a ritroso nel tempo, con il ricordo dei Cantieri Baglietto e di quanti hanno dato lustro a livello internazionale al mondo varazzino della vela.

Un Lûnâio a diverse stelle, quello del 2019 che U Campanin Russu ha presentato, senza dubbio accolto favorevolmente dai più disparati ambienti, oltre quello nautico, e che segna un ulteriore salto di qualità al sodalizio che dal 1950 è in “trincea” per difendere usi, costumi, ambiente e dialetto: le perle della nostra terra.

Una targa ricordo è stata simpaticamente offerta dal Club Nautico al Campanin Russu per questa sua scelta editoriale, nel segno di una collaborazione che potrà dare ulteriori frutti. La riuscita presentazione del Lûnâio si è conclusa con un gradito brindisi.