Liguria. Alta pressione che tenderà a raggiungere valori ragguardevoli sull’Europa centro occidentale, mentre aria più fresca e instabile agirà tra Adriatico e Ionio. Sulla nostra regione, protetta dalle spire anticicloniche, l’inizio di settimana non vedrà grosse variazioni. Quindi, le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 22 ottobre, soleggiato al mattino, pur con qualche nube medio alta in transito su centro ponente. Locali addensamenti di tipo basso potranno invece insistere tra i versanti padani e i rilievi, in dissolvimento con il passare delle ore. Pressoché sereno o poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. Venti da nord, localmente forti. Mare generalmente stirato. Temperature in lieve calo comprese sulla costa tra 13 e 24 gradi, nell’interno tra 3 e 21.

Domani, martedì 23 ottobre, pressoché sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, a parte locali addensamenti al mattino sui rilievi del ponente, in dissolvimento. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mare stirato. Temperature stazionarie.

Mercoledì 24 per lo più sereno su tutta la regione. Continuano i flussi settentrionali. Temperature in nuovo aumento.