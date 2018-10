Liguria. Rinforzo ulteriore di un vasto e robusto campo di alta pressione, prosegue per il momento indisturbata la fase stabile e secca. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, martedì 23 ottobre, cielo in prevalenza sereno, possibile temporanea presenza di nubi sui rilievi occidentali del versante padano in dissolvimento nel corso della mattinata. Venti: residui rinforzi tra la notte e il mattino sul settore centrale, in particolare l’area costiera tra voltrese e Capo Mele in attenuazione nel corso della giornata, brezze a seguire. Mari: da mosso a molto mosso sul settore occidentale tra la notte e il mattino, moto ondoso previsto in diminuzione. Temperature: in calo le minime sulla costa e a fondovalle, in aumento i valori in quota. Saranno comprese sulla costa tra 10 e 23 gradi, nell’interno tra 1 e 20.

Domani, mercoledì 24, cielo in prevalenza sereno, foschie a fondovalle nell’interno. Venti di brezza, ponente attivo al largo durante il pomeriggio. Mare inizialmente poco mosso, tendente a mosso dal pomeriggio il settore centrale del Mar Ligure. Temperature in deciso aumento in quota sui rilievi appenninici; valori superiori alla media del periodo.

Giovedì 25 ottobre sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio / sera tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dal settore centro-orientale, circolazione da sud-ovest moderata al largo; temperature in nuovo calo.