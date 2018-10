La rappresentativa savonese domina il Trofeo delle Province

Savona. Ieri, domenica 21 ottobre, nell’impianto sportivo A. Campagna di La Spezia, si è disputato il Trofeo delle Province di atletica leggera giovanile per rappresentative Cadetti e Ragazzi.

La rappresentativa della provincia savonese, in cui sono stati convocati portacolori delle società Atletica Varazze con 17 atleti, Atletica Ceriale San Giorgio con 10, Atletica Alba Docilia con 9, Atletica Run Finale con 9, Atletica Celle Ligure con 4, Albenga Runners con 1, RunRivieraRun con 1, si è aggiudicata il prestigioso trofeo piazzandosi sul gradino più alto del podio seguita, nell’ordine, da La Spezia, Imperia e Genova.

A livello individuale nei Cadetti/e da segnalare in particolare la vittoria di Andrea Zanellati (Atletica Varazze) negli 80 metri con 9”62 ed il primo posto del suo compagno di società nonché campione italiano Marco Zunino nei 1.000 metri 2’44”28.

Un’altra campionessa italiana in evidenza è stata Anabel Vitale (Run Finale), autrice, fra le Cadette, di una doppietta 80 e 80 ostacoli (10”34 e 12”07). Doppietta anche per Habtu Danielli (Alba Docilia), primo nell’alto con 1,65 metri e nei 100 ostacoli.

Nella marcia 2 chilometri prima Elisa Braggio (Atletica Ceriale), nel giavellotto primo Gabriele Rota (Alba Docilia), negli 80 metri extra prima Elisa Salvo (Alba Docilia); i secondi posti sono stati occupati nel giavellotto da Karla Mantio Macheda (Atletica Ceriale), nella marcia 2 chilometri da Davide Boeri (Atletica Ceriale), negli 80 metri extra da Lorenzo Bertora (Albenga Runners); terza piazza nei 100 ostacoli per Andrea Botta (Atletica Varazze), negli 80 ostacoli per Chiara Corvetto (Atletica Varazze), nel salto in alto maschile per Rota con 1,55 metri e nel femminile per Alice Botta (Alba Docilia), negli 80 metri extra per Alessio Zunino (Run Finale).

Nella categoria Ragazzi/e, vittorie di Anna Crovetto (Atletica Varazze) nel salto in lungo con 4,34 e nei 60 metri extra ragazzi di Killian Argiolu (Celle Ligure); secondi posti nel lungo ragazze per Matilde Nani (Alba Docilia) con 4,33 metri, nella marcia 2 chilometri per Maya Rosso Antonova (Atletica Ceriale), nei 1000 per Elena Cusato (Atletica Ceriale), nei 60 metri extra per Giada Salvo (Alba Docilia): ottimo terzo posto per la staffetta femminile composta da Codino (Varazze), Salvo, Nani (Alba Docilia) ed Accame (Run Finale).

Questi podi e gli ottimi piazzamenti degli altri atleti della rappresentativa della provincia di Savona hanno contribuito alla conquista dell’ambito trofeo.