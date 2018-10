Aggiornamento: clicca qui per la cronaca di martedì 23 ottobre

Agg. ore 22,40: Continua a essere preoccupante la situazione ad Orco Feglino dove da diverse ore un vasto incendio boschivo sta devastando le zone collinari che si trovano alle spalle del paese. In via precauzionale, a causa dell’avvicinarsi delle fiamme sono state evacuate anche alcune abitazioni.

di 28 Galleria fotografica Incendio a Orco Feglino









Al momento per spegnere le fiamme sono impegnate la Squadra 6A del Distaccamento dei vigili del fuoco di Finale con in supporto la squadra 1A della Centrale di Savona, la 5A di Albenga e la 9A. Oltre ai pompieri sono al lavoro anche una cinquantina di volontari antincendio Aib. Per le squadre si preannuncia una lunga notte di lavoro per cercare di bloccare l’avanzamento delle fiamme che ormai si estendono con un fronte di centinaia di metri.

Tra l’altro le fiamme stanno circondando anche un traliccio dell’alta tensione. A rendere complicate le operazioni per domare il rogo è il forte vento che soffia sulla zona.

Agg. ore 21: Ci sono circa una ventina di vigili del fuoco di Savona e del distaccamento di Finale Ligure, insieme a quaranta volontari delle squadre antincendio Aib, a lottare con il vasto rogo che dal pomeriggio di oggi sta interessando le alture di Orco Feglino tra le località Molino, via Santuario e San Rocco.

La zona impervia e il forte vento rendono particolarmente difficili le operazioni di spegnimento e, per il momento, l’incendio boschivo non è ancora stato contenuto. Fortunatamente le fiamme non minacciano nessuna abitazione.

Agg. ore 19.25: L’area dell’incendio è piuttosto vasta ed impervia e ciò sta complicando non poco le operazioni dei vigili del fuoco e dei volontari Aib. Gli operatori sperano di riuscire a bloccare l’espansione dell’incendio verso la cresta della collina “tagliando la strada” a partire dalla parte superiore del rilievo.

Orco Feglino. L’allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi pomeriggio nel comune di Orco Feglino, in località Molino. Un incendio boschivo è divampato per cause ancora da accertare, con il fumo sprigionato dal rogo avvertito dagli abitanti della località dell’entroterra finalese, che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco.

I pompieri sono da poco arrivati sul posto, pare che le fiamme stiano riguardando un’area di bosco lontana dalle prime abitazioni, tuttavia a preoccupare è il forte vento che sta interessando la zona, che potrebbe far estendere ulteriormente l’incendio e creare maggiori problemi.

In questo momento i vigili del fuoco sono in azione per circoscrivere le fiamme, assieme ai volontari allertati per il rogo: sul luogo due squadre dei pompieri da Finale Ligure e Savona.