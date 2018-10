I giovani della Rari Nantes Savona secondi al Torneo Eurochocolate di Perugia

Savona. La Carige Rari Nantes Savona si è classificata al secondo posto nella quinta edizione del Torneo Eurochocolate Città di Perugia di pallanuoto.

La manifestazione, organizzata dalla Libertas Rari Nantes Pallanuoto Perugia, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia, del Comitato regionale Umbria Coni, del Comitato regionale Umbria Fin e di di Eurochocolate, si è svolta nella piscina comunale Pellini di Perugia da venerdì 19 a domenica 21 ottobre.

La formula del torneo prevedeva la partecipazione di due squadre della stessa società (una categoria Under 13 ed una categoria Under 15) e l’aggiudicazione del trofeo era data dalla somma dei punteggi ottenuti dalle due compagini.

I giovani biancorossi hanno fornito un’ottima prestazione: la squadra Under 13 ha vinto tutte le partite, mentre la squadra Under 15, anch’essa sempre vittoriosa, ha poi ceduto solamente in finale.

“Sono molto contento dei ragazzi – afferma l’allenatore di entrambe le squadre Alexandar Patchaliev -. Hanno dimostrato carattere. Quello che mi interessava era il gioco e sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto i miei atleti”.

La formazione Under 15 era formata da Brian Aschiero, Matteo Bragantini, Jason Brando, Tommaso Cora, Niccolò Di Murro, Thomas Felline, Filippo Galleano, Andrea Gastaldello, Andrea Nuzzo, Gabriele Severino, Filippo Taramasco, Andrea Urbinati, Jason Valenza.

La formazione Under 13 era composta da Manuel Arco, Alessandro Caprioli, Matteo Cavagnaro, Gabriel De Vincenti, Davide Ferrari, Nicolò Franzoni, Francesco Grillo Noberasco, Lorenzo Mantovani, Mark Onofrietti, Francesco Rutili, Andrea Turazzini, Filippo Vivaldo.