Finale Ligure, al via interventi di pulizia delle condotte delle acque bianche

Finale Ligure. “Quest’anno stiamo organizzando importanti interventi di pulizia delle condotte delle acque bianche ai fini di un migliore deflusso a mare”. L’annuncio arriva dall’assessore comunale di Finale Ligure Andrea Guzzi.

“Nella giornata di ieri solo nel crocevia via Ghiglieri/via Pertica, zona di raccolta delle acque provenienti da San carlo e via Brunenghi, abbiamo portato via 8 metri cubi di materiale che ostruiva le condotte”.

“Questa azione, collegata al lavoro di questa primavera nella zona del sottopasso ferroviario, permetterà una miglior gestione della regimazione delle acque meteoriche. Nei prossimi giorni interventi analoghi con la ditta esterna in appalto in altre zone strategiche del territorio”.

“Azioni che danno molta soddisfazione perché sono i classici interventi risolutivi di situazioni annose potenzialmente pericolose” conclude Guzzi.