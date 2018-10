Savona. Sessanta chili di raccolta differenziata di carta e cartone recuperati per ogni abitante. E’ il dato che consente alla provincia di Savona di essere la più performante in Liguria in tema di recupero dei rifiuti. Il dato arriva dal 23esimo rapporto annuale di Comieco.

La Liguria chiude quindi il 2017 con il segno più per quanto riguarda la raccolta differenziata di carta e cartone con una quantità complessiva che arriva oltre le 84mila tonnellate, mille in più rispetto al 2016 di carta e cartone. Con una crescita dell’1,1% registra il secondo miglior incremento (dopo il Trentino Alto Adige) tra le regioni del Nord Italia. Rimane in ogni caso la regione con il più basso livello di intercettazione dell’area settentrionale con un pro capite di 52,3 chilogrammi, inferiore alla media nazionale che arriva a 54,2 kg/ab. Tutti i numeri sono riportati nel XXIII Rapporto Annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

La provincia più virtuosa è appunto quella di Savona con un pro capite che supera i 60 chilogrammi. Crescono in maniera significativa le province di Imperia e La Spezia, rispettivamente del 3,7% e del 7,5%. Mantiene il primato in termini di volumi raccolti quella di Genova (più di 42 mila tonnellate di carta e cartone), ma è anche quella con i maggiori spazi di crescita registrando un pro capite inferiore alle altre province e anche rispetto al dato medio nazionale.

“La crescita della Liguria nella raccolta differenziata di carta e cartone è un segnale incoraggiante, ma occorre certamente migliorare le performance se si vogliono raggiungere livelli d’eccellenza – spiega Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco -. Il consorzio nel 2017 ha gestito il 45,7% della quantità totale di materiale recuperato nella regione, mantenendo il suo ruolo di garante del riciclo e dello sviluppo dei servizi di raccolta. L’impegno dei cittadini e delle amministrazioni nel separare e raccogliere correttamente carta e cartone si è poi tradotto in più di 3 milioni di euro di corrispettivi economici che Comieco ha destinato ai 117 Comuni liguri convenzionati”.

Il dato positivo della Liguria risalta ancora di più se si considera che la situazione in termini di quantità di carta e cartone raccolta nel Nord Italia è rimasta pressoché invariata (-0,1% rispetto al 2016). Il dato medio nazionale cresce invece dell’1,6%, trainato soprattutto dal balzo del 6,1% compiuto nel 2017 dal Sud Italia. Ma c’è ancora parecchio lavoro da fare. Secondo Comieco infatti le tonnellate di carta e cartone in più potenzialmente intercettabili sul territorio italiano sono quasi un milione.