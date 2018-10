Claudio Bellucci è il nuovo allenatore dell’Albissola

Savona. L’ Albissola comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Claudio Bellucci.

La società informa che questa sera (ore 19) ha indetto una conferenza stampa, presso il locale Herald’s di corso Mazzini 9 ad Albisola, nella quale presenterà il nuovo allenatore e farà il punto sull’incontro odierno al Comune di Savona, in merito allo stadio “Valerio Bacigalupo”.

Bellucci, nato a Roma il 31 maggio 1975 è cresciuto nelle giovanili di Lodigiani e Sampdoria (dal 1990 al 1992).

L’esordio in prima squadra con la maglia blucerchiata avviene nella stagione 1993/94, segnando una memorabile doppietta in Coppa delle Coppe, nella semifinale giocata (al “Luigi Ferraris”) tra Sampdoria e Arsenal.

Bellucci, in seguito, ha giocato con le maglie di Fiorenzuola, Venezia, Napoli, Bologna (164 presenze e 65 reti), rientrando, dal 2007 al 2010, alla Sampdoria (59 presenze e 17 reti), per terminare la carriera a Livorno e Modena.

L’ex attaccante, una volta appese le scarpe al chiodo, ha allenato le giovanili di Fiorenzuola e Sampdoria (Under 15, 17 e Primavera), mentre, a livello di prima squadra, vanta l’esperienza in Serie C, con l’Arezzo.