Cairo Montenotte. La quarantunesima stagione del Basket Cairo è iniziata con un cambio importante nelle fila presidenziali della società. Il noto e ormai veterano presidente Sandro La Rocca ha annunciato le sue dimissioni dopo ben 14 anni di meritato servizio. Nel lontano 2004, insieme al segretario e tesoriere Andrea Visconti, ereditò la società Basket Cairo con dieci tesserati e sull’orlo della chiusura. Grazie a tanta passione e duro lavoro i tesserati si sono moltiplicati anno dopo anno.

Ecco le parole dell’ex presidente: “Ho sentito la necessità di fare un passo a lato, pur rimanendo nel consiglio direttivo rivestendo la carica di vicepresidente e mettendo la mia pluriennale esperienza a disposizione del Basket Cairo. Insieme al consiglio abbiamo deciso di passare l’importante responsabilità di continuare l’eccellente lavoro fin qui fatto a favore della società, al consigliere Barbara Brioschi, la quale saprà mettere in campo una profonda esperienza maturata all’interno della nostra associazione sia come allenatore che come dirigente e nuovo entusiasmo nei progetti del Basket Cairo”.

Conosciamola un po’ meglio. Barbara Brioschi è nata in provincia di Milano nel 1984, navigata nel mondo del basket, prima come giocatrice, poi come istruttrice minibasket, dirigente, allenatore di base e adesso Presidente della storica società di basket della Val Bormida: un curriculum che fa ben sperare, nel giusto rivestimento della carica.

Le sue prime parole da presidente: “Ringrazio tutti i dirigenti Basket Cairo che mi hanno scelto per questo importante ruolo, per la fiducia nei miei confronti, sono lusingata e felice e sono certa che, con la mia determinazione con il prezioso aiuto del mio staff Andrea Visconti, Maurizio Baiguini, Gianni Perfumo ed Isella Ghidoni e con la preziosa mano tesa di Sandro La Rocca, saprò rivestire al meglio questo ruolo essendone certamente all’altezza. Il nostro obiettivo non cambia, rimarrà quello di affermare sempre più il nostro storico sport in Valle, partendo proprio con un progetto nuovo dalle leve più piccole. Auguro a tutti gli atleti, allenatori, genitori e i nostri supporter un fortissimo in bocca al lupo per la quarantunesima stagione”.

Per condividere questo cambio immagine con tutti i propri tesserati, ieri, domenica 21 ottobre, è stata organizzata, al palazzetto di Cairo, una festa di apertura della stagione sportiva. Ottima festa e ben riuscita, grazie alla perfetta organizzazione di coach Trotta e coach Pedrini che hanno fatto giocare una quarantina di bambini e i loro genitori, con premi e merende per tutti.

I primi appuntamenti saranno con le gare dei campionati Under 14 maschile, Aquilotti e alla magnifica festa dei Hallowe’en di domenica 4 novembre con gli amici della Pallacanestro Vado, sempre nel palasport cairese.