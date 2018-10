Approvato il piano regionale di controllo sulla produzione, commercio e utilizzo dei fitosanitari

Regione. La Regione Liguria ha approvato il “Piano regionale di controllo sulla produzione, commercializzazione e utilizzo dei fitosanitari”. “I contenuti di tale Piano, sia generali che relativi allo specifico periodo temporale di validità per esso stabilito, sono vincolanti per le Aziende Socio Sanitarie Locali e per ogni altro soggetto che sia tenuto a darvi attuazione in osservanza della normativa di riferimento” spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“I contenuti e le indicazioni di questo provvedimento devono essere inoltre integrati nella programmazione annuale delle attività di Arpal e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Gli obiettivi perseguiti dal Piano sono: garantire ai consumatori alimenti igienicamente sicuri aumentando il grado di fiducia degli stessi nei confronti delle Istituzioni preposte al controllo ufficiale; tutelare la salute della popolazione e/o dei gruppi vulnerabili dalla esposizione a prodotti fitosanitari; promuovere, proteggere e migliorare il livello di salute e sicurezza degli addetti in agricoltura; promuovere formazione nei confronti degli operatori che concorrono alla realizzazione del Piano; garantire un’omogeneità dei controlli in ambito regionale” aggiunge l’esponente di Forza Italia.

I settori di intervento su cui agisce il Piano sono: controllo in sede di produzione; controllo in sede di commercio; controllo in sede di utilizzo; controllo analitico dei prodotti fitosanitari; istruttoria relativa al rilascio delle autorizzazioni al commercio e alla vendita nonché all’istituzione e alla gestione dei locali; controllo sull’utilizzo nelle aree sensibili alla popolazione.

Per garantire l’efficacia di tutti questi controlli sono state predisposte tabelle specifiche, nelle quali si evidenzieranno le azioni oggetto di verifica, i riferimenti normativi e, a titolo orientativo, le competenze relative alle azioni.