Agg. ore 10.00: Prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco per tentare di arginare l’incendio che sta devastando le colline di Orco Feglino. Cinque in questo momento le squadre in azione, oltre ai mezzi aerei. Al momento, però, l’incendio non è ancora sotto controllo.

Orco Feglino. Continua a essere preoccupante la situazione ad Orco Feglino, dove da ieri alle 18 un vasto incendio boschivo sta devastando le zone collinari che si trovano alle spalle del paese tra le località Molino, via Santuario e San Rocco.

Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato con l’obiettivo di contenere le fiamme, in attesa questa mattina di poter far nuovamente decollare i mezzi aerei. Sul posto quattro diverse squadre dei pompieri da Finale, Savona e Albenga, oltre a una cinquantina di volontari antincendio Aib.

In via precauzionale, a causa dell’avvicinarsi delle fiamme ieri sera sono state evacuate anche alcune abitazioni.

Aggiornamenti nel corso della mattinata