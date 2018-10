Albenga. I fratelli La Bionda, Michelangelo e Carmelo, sono state e sono figure importanti, di spicco, nel panorama musicale italiano. Autori e produttori, dagli anni Settanta ad oggi, non solo hanno lanciato la italo-disco music in tutto il mondo, ma hanno anche firmato sigle tv, colonne sonore e musiche degli spot di pubblicità. saranno proprio loro i protagonisti del terzo appuntamento di Ottobre De Andrè, sabato 27 ottobre, sul palco del Teatro Ambra ad Albenga, che ospita l’evento organizzato dai Fieui di caruggi.

Per anni i fratelli La Bionda hanno fatto credere di essere artisti di lingua inglese, pubblicando i loro 33 giri con il nome di DD Sound. Era infatti il momento in cui bisognava avere un nome esotico. C’erano I film con Terence Hill e Bud Spencer, mica con Mario Girotti e Carlo Pedersoli che erano poi i loro veri nomi; Giuliano Gemma si faceva chiamare Montgomery Wood nei film western; il regista Enzo Barboni firmava i suoi film come E.B. Clucher, e altri ancora.

Ad un certo punto però hanno iniziato ad usare il loro vero cognome. E grazie ai fratelli La Bionda la musica italiana divenne in tutto il mondo la italo-disco music, che non aveva niente da invidiare a quella disco americana o inglese. Hanno scritto musica per tantissimi artisti, da Bruno Lauzi a Mia Martini, dalla Vanoni ai Ricchi e Poveri, ai Righeira. Hanno scoperto e lanciato Amanda Lear quando in Italia era una sconosciuta.

Nel 1975 hanno scritto una canzone particolare, dal titolo “Ogni volta che tu ne vai”. Fabrizio De André la sentì mentre registrava il suo album Volume 8, perché i fratelli La Bionda stavano proprio collaborando con lui come musicisti, suonando le chitarre acustiche. Disse che l’avrebbe volentieri cantata. Poi, per diverse ragioni, non è successo. E magari se ne parlerà proprio sabato sera.

Negli anni Ottanta hanno scritto anche tantissime colonne sonore di film di successo come Poliziotto Superpiù, Cane e gatto, Chi trova un amico trova un tesoro, Roba da ricchi, Miami Supercops.Loro erano anche le sigle dei Telegatti e di Sorrisi e canzoni, la musica del famoso gelato Algida “dal cuore di panna”, quella per McDonalds, per Coca Cola, per l’Aspirina. E loro fu pure fu la sigla della Domenica Sportiva più famosa, quella della prima edizione in onda a colori. Davvero due bei trafficanti di sogni per un Ottobre De Andrè da record.