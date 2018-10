Alassio “si veste” di rosa per aiutare la ricerca sul cancro: già raccolti mille euro

Alassio. Sabato e domenica sono stati moltissimi quelli che si sono recati allo stand dell’Airc allestito in piazza Partigiani. Molti hanno voluto acquistare i ciclamini della ricerca, molti hanno semplicemente lasciato un’offerta a sostegno della ricerca contro il tumore al seno.

Un migliaio di euro circa, è il ricavato da devolvere all’Airc, di questa due giorni tra la gente, cui si aggiunge il contributo dall’acquisto degli altri seicento ciclamini che l’amministrazione ha utilizzato per tingere di rosa le aiuole agli ingressi della città e intorno alla fontana di piazza della Libertà.

Ma #Alassioinrosa prosegue e venerdì prossimo, il 26 ottobre l’appuntamento sarà in uno dei locali più apprezzati della movida alassina, il Graf. Dalle 18 alle 19,30 si terrà il primo “Apericerca”, aperitivo in musica, ma con un breve preambolo della dottoressa Stefania Giudici, specialista di oncologia e radioterapia nonché membro di Breast Unit. Anche in questo caso sarà possibile trovare i ciclamini dell’Airc e contribuire fattivamente alla raccolta fondi.

“Sarà l’occasione per un confronto costruttivo sulle problematiche di una malattia purtroppo molto diffusa in un contesto di gradevole condivisione”, hanno fatto sapere gli organizzatori.