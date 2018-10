Acrogym: Nicole Calì e Carlotta Casonato duo d’oro a Mainz

Albenga. Si è svolta da lunedì 15 a mercoledì 17 ottobre la prima tappa del campionato FISAC di acrogym a Mainz, in Germania.

La società di ginnastica San Filippo Neri Albenga ha partecipato per il secondo anno consecutivo a questa importante gara internazionale, con una nutrita delegazione di atlete che hanno ben figurato nelle rispettive categorie.

In particolare evidenza la combinazione di duo per la categoria Serie B, che ha portato a casa il primo posto assoluto con le atlete Nicole Calì e Carlotta Casonato.

Un inizio di stagione molto promettente per la ginnastica ingauna e per la San Filippo Neri che, guidata dall’allenatrice Sandy Giunta e dalla coreografa Anna Busè, è pronta ad affrontare la prossima gara internazionale che si svolgerà nel mese di novembre in Bulgaria e a seguire i campionati nazionali e regionali di federazione.