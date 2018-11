Tutti a pei: edizione quarantuno domenica 12 agosto a Ceriale

Ceriale. Si correrà domenica 12 agosto la quarantunesima edizione della gara podistica non competitiva Tutti a pei, con ritrovo e partenza dalla pineta di Ceriale, organizzata dall’Atletica Ceriale.

La partenza è fissata per le ore 19.00: i bambini sotto i nove anni correranno su una distanza variabile tra i 400 metri e gli 800 metri, tra i 10 e i 15 anni si misureranno sulla distanza di 1,5 km, mentre sopra i 16 anni la distanza della gara sarà di 7 km.

L’iscrizione sarà al prezzo di 7 euro per gli adulti, 3 euro per i ragazzi, gratis per i bambini, ai quali si dovranno aggiungere 3 euro di assicurazione Csi per i non tesserati. Premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria.

Per informazioni, l’Atletica Ceriale è a disposizione alla mail atleticaceriale@yahoo.it.