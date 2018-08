Savona. Lo scorso 27 luglio era stata sequestrata dalla polizia durante il controllo di una carovana di camper in sosta in piazzale Caravaggio a Savona. Adesso una tartaruga che la padrona, una donna poi denunciata per maltrattamento di animali, teneva in pessime condizioni (legata ad una catena e con il carapace dipinto e bucato) sta molto meglio.

Ad aggiornare sulle condizioni dell’animale è l’Enpa di Savona che spiega: “La povera bestiola, affidata ai Carabinieri Forestali di Imperia, è stata poi consegnata per le cure ed una vita più tranquilla al CRAS (centro recupero animali selvatici) della Protezione Animali di Genova Campomorone”.

“Dopo tre settimane la tartaruga (nelle foto) sta decisamente meglio e finalmente si è potuto sciogliere la prognosi” concludono dall’Enpa.