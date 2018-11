Taglio degli stipendi dei consiglieri regionali del M5S, nel 2018 100 mila euro agli istituti scolastici

Regione. Si è conclusa lunedì alle 19 la votazione legata al progetto “Facciamo Scuola” su Rousseau, il “sistema operativo” del Movimento 5 Stelle.

“Sono 100 mila gli euro frutto del taglio d’indennità e rimborsi dei consiglieri regionali liguri del M5S nel 2018 – spiegano i pentastellati liguri – Soldi che finiranno in progetti dedicati a sicurezza, sviluppo di laboratori e aree dedicate allo studio e alla crescita, promozione dell’educazione alimentare, informatica e ambientale. Nelle prossime settimane, sulla base dei voti raccolti, sarà comunicata la graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti sino a esaurimento dei fondi. Ogni singolo progetto sarà sostenuto con un intervento fino a 10 mila euro”.

“Forte è stato il coinvolgimento di studenti e famiglie, tratto distintivo della campagna Facciamo Scuola. Nel rispetto delle leggi vigenti, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare a eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle stesse. Le somme erogate (così come ricordato sul Blog delle Stelle) dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi preposti dagli stessi istituti”.

“Sicurezza, cura ed efficienza degli spazi in cui crescono i nostri giovani e in cui lavorano ogni giorno formatori e addetti – spiegano dal gruppo consiliare regionale del M5S – sono una priorità. Per questo siamo ancora una volta orgogliosi di dare il nostro contributo che vuole essere un gesto di attenzione civica e, al tempo stesso, dimostrazione di come sia possibile fare bene politica sul territorio anche con meno soldi”.