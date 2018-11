Successo per la mostra “Borghetto sott’acqua” a Palazzo Pietracaprina: i ringraziamenti dell’amministrazione

Borghetto Santo Spirito. Si concluderà sabato 11 agosto la mostra “Borghetto sott’acqua”, dedicata alle affascinanti meraviglie nascoste dei nostri fondali marini, con gli splendidi scatti di Antonio Billeci, allestita presso Palazzo Elena. Pietracaprina a Borghetto Santo Spirito, dal Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito, in collaborazione con il Circolo Nautico 3 miglia e la sezione cittadina della Lega Navale.

Nell’ambito dell’iniziativa, lo scorso sabato 4 agosto si è svolta la conferenza “L’Affondamento della nave Città di Sassari – Storia di un relitto nel mare di Borghetto”, a cura di Elena Gandolfo ed Elisa Patetta, impreziosita dalla presenza di Giorgio Casanova che ha presentato il suo libro “Gli ultimi Corsari”.

“A nome dell’amministrazione comunale – dice il consigliere delegato alla cultura Mariacarla Calcaterra – desidero ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di queste importanti iniziative, che ci hanno permesso di conoscere la storia del postale Città di Sassari, sconosciuta al grande pubblico e di apprezzare la ricchezza del nostro mare, per imparare a preservarla e a rispettarla. Tanti i volontari che si sono alternati per gli allestimenti, la predisposizione dei materiali, l’apertura al pubblico della mostra: a tutti un grazie sincero per la grande disponibilità e la professionalità dimostrata, con l’auspicio di proseguire nel solco tracciato”.