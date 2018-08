Loano. E’ stato consegnato questo fine settimana, agli stabilimenti balneari del litorale di Loano, il materiale informativo relativo al progetto “Spiagge Sicure”, l’iniziativa varata dal ministero dell’interno e che prevede servizi mirati volti a prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione, sia in orario diurno che serale e in orario straordinario.

I controlli messi in atto nella giornata di sabato hanno portato ad individuare un nuovo ambulante irregolare. Fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di merce contraffatta e non contraffatta. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura penale per vendita di prodotti dai segni mendaci ed è stato anche elevato un verbale per il commercio di merce (non contraffatta) senza permesso. Il materiale è stato sequestrato. Lo stesso ambulante era già stato fermato qualche settimana fa sempre sul litorale di Loano.

Il progetto “Spiagge Sicure” prevede l’incremento dell’attività degli agenti di polizia locale supportati da operatori di vigilanza privata, per l’accertamento del rispetto delle norme e l’emissione di sanzioni, con eventuali sequestri amministrativi o penali. L’attività ha anche l’obiettivo di bloccare eventuali tentativi di occupazione di zone della spiaggia con l’esposizione fissa di mercanzie varie e impedire a rivenditori abusivi il deposito della merce presso gli stabilimenti balneari e le aree libere.

E’ stata messa in atto anche un’intensificazione dei controlli volta a scoraggiare l’ingresso in spiaggia di rivenditori abusivi e, comunque, impedire lo svolgimento dell’attività illecita.

Nel progetto era prevista anche l’attivazione di punti d’ascolto dell’utenza, la raccolta di segnalazioni ed esigenze (soprattutto nel caso queste possano avere rilevanza ed interesse investigativo) e l’avvio di una specifica campagna informativa da realizzare attraverso il posizionamento di gazebo come punti di ascolto e informativi e per la distribuzione di materiale stampato, la realizzazione di una campagna informativa a mezzo stampa, su piattaforma web e social, la realizzazione di cartelli informativi da installare sul lungomare e nei luoghi più critici.

I pannelli informativi sono stati consegnati tra sabato e domenica scorsi: “Il commercio abusivo di merce contraffatta – ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore alla polizia municipale Enrica Rocca – è un fenomeno dalle molteplici conseguenze negative: ostacola lo sviluppo economico del paese, danneggia il sistema economico e fiscale della nazionale, turba l’ordine pubblico, mette a rischio la salute dei consumatori ed ha perfino ripercussioni dal punto di vista ambientale. Questo tipo di attività illegale, inoltre, favorisce il riciclaggio di denaro e lo sfruttamento di manodopera, per lo più straniera”. “Per poter contrastare questo fenomeno – aggiungono Pignocca e Rocca – è necessario anche e soprattutto ridurre il più possibile la domanda da parte dei potenziali clienti. E’ proprio per raggiungere questo risultato che, come ben evidenziato sui pannelli distribuiti in questi giorni ai gestori delle nostre spiagge, chi decide di acquistare merce contraffatta o venduta irregolarmente rischia una sanzione pecuniaria da 100 a 7 mila euro ed il sequestro del prodotto acquistato”.

Il progetto di “Spiagge Sicure” vede lavorare fianco a fianco gli agenti della polizia municipale di Loano e gli operatori di vigilanza privata, che come ogni anno sono stati messi a disposizione dai Bagni Marini Ufficio Stampa Comune di Loano anche con la partecipazione economica del Comune di Loano: “Gli addetti – ricorda il comandante Gianluigi Soro – operano in sinergia con la polizia locale, con specifici interventi di controllo e vigilanza degli accessi alle spiagge maggiormente interessate dall’abusivismo commerciale, e segnalando agli agenti le irregolarità. Ciò al fine di avere un più efficacie e sicuro raggiungimento degli obiettivi prefissati e assicurare una costante ed assidua presenza di personale in uniforme in varie zone del litorale”.

Già dal 2016 l’assessorato alla polizia municipale del Comune di Loano insieme con il comando della polizia municipale e in collaborazione con il Sindacato Bagni Marini di Loano, la Guardia Costiera ed il comitato locale della Croce Rossa Italiana hanno varato il progetto di sicurezza integrata e partecipata chiamato “Estate Sicura”, che prevede controlli mirati messi in atto dagli agenti della polizia locale insieme con i militari della capitaneria di porto e dal personale di vigilanza privata “reclutato” dal Sib con la partecipazione economica del Comune e di alcuni partner privati. Inoltre, grazie al contributo del Comune di Loano, dell’Associazione Bagni Marini e di Marina di Loano, in collaborazione con il comitato loanese della Cri anche quest’anno è stato riproposto il progetto di “Bici Soccorso”.

Dalle 9 alle 19 di tutti i giorni di luglio ed agosto, il personale sanitario dell’associazione di volontariato effettuerà il “pattugliamento” del lungomare in sella a biciclette dotate di attrezzature di primo soccorso e defibrillatore automatico. Ciò al fine di garantire un intervento tempestivo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

L’esperienza di “Estate Sicura” ha portato risultati molto soddisfacenti, in particolare sul fronte dell’azione dissuasiva, e perciò è stato ripetuto anche nel 2017 e nel 2018. Il progetto che il Comune di Loano ha presentato a Prefettura e ministero dell’interno e che ha ottenuto il finanziamento da 50 mila euro provenienti dal Fondo Unico di Giustizia prende spunto e può essere considerato lo sviluppo del progetto “Estate Sicura”. L’iniziativa si sviluppa su diverse strategie che svolgono un’azione sinergica tra contrasto e prevenzione.