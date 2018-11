Savona, oggetti atti ad offendere e furto: tre denunce

Savona. I poliziotti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due minorenni con l’accusa di porto di strumenti atti ad offendere.

La pattuglia è intervenuta nella giornata di ieri nella zona di via Nizza a Savona, dove era stata segnalata la presenza di due ragazze che si aggiravano nei dintorni con fare sospetto. Al momento del controllo le giovani avevano con sé due grossi cacciaviti e un mazzo di chiavi di cui non hanno saputo giustificare il possesso.

Al termine degli accertamenti non essendo reperibili i genitori o i familiari, in accordo con i servizi sociali, le minori sono state affidate ad una comunità per minori.

Sempre ieri a Savona, gli agenti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto, un ventiduenne sorpreso dagli addetti alla vigilanza di un centro commerciale con merce non pagata.