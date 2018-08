Savona, la petizione di Enpa: “Mantenere la spiaggia per cani alla foce del Letimbro”

Savona. “L’attuale spiaggia libera alla foce del Letimbro, aperta ai cani finalmente quest’anno dall’Autorità Portuale e dal Comune di Savona su impulso dell’Enpa, dovrà funzionare fino all’eventuale allestimento di un altro sito ritenuto più idoneo; è però essenziale che i frequentatori con cani rispettino il regolamento ed impediscano loro di entrare nel territorio fluviale ove sosta la fauna selvatica”. E’ la dichiarazione, di cittadini e turisti, contenuta in una raccolta di firme, indirizzata ai due enti che, facendosi carico delle numerose segnalazioni pervenutele, propone la Protezione Animali savonese.

“Furono proprio i volontari dell’Enpa di Savona ad ottenere nel 1993 la concessione ministeriale di poter promuovere spiagge aperte agli animali e a fornirne poi i progetti in tutta Italia, che hanno permesso l’esistenza attuale di oltre 800 strutture balneari petfriendly. Ma, come recita il detto ‘Memo propheta in patria’, a Savona il Comune è riuscita ad ottenerla soltanto nel 2018, mentre altre 20, pubbliche e private, gratuite e a pagamento, sono già aperte in provincia, alcune da molti anni”.

La petizione è scaricabile dal profilo facebook Enpa Savona e può essere direttamente firmata presso la sede Enpa vi via Cavour 48 r da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.