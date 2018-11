Savona, al Golden Bar il marchio “Artigiani di Liguria” classe superiore

Savona. E’ stato assegnato al Golden Bar di Savona il marchio “Artigiani di Liguria” classe superiore.

Si tratta di un riconoscimento assegnato dalla Camera di Commercio di Savona ad aziende che per la loro attività, seguendo un disciplinare rigoroso e molto attento, valorizzano i prodotti e la lavorazione interamente artigianale, sinonimo di qualità e bontà. Per il Golden Bar il riconoscimento è stato assegnato per la gelateria.

“Poterci fregiare di questo importante riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio – sottolinea Pasquale Tripodoro, titolare del Golden Bar – questo marchio che ci è stato concesso dalla commissione rappresenta un’attestazione di fiducia nei nostri confronti, ma soprattutto il riconoscimento degli anni di lavoro sempre tesi a proporre un prodotto di grandissima qualità basandoci su una lavorazione attenta e mirata proprio come si faceva una volta, mantenendo quella tradizione storico-culturale che tende a valorizzare il nostro territorio”.

“Ci apprestiamo a festeggiare i 30 anni di attività, infatti è dall’aprile 1989,– prosegue Tripodoro – che gestiamo a livello famigliare questa attività di caffetteria, pasticceria, focacceria e gelateria ed abbiamo sempre privilegiato la grande qualità dei prodotti e l’attenzione al cliente”.