Finale Ligure. Potatura in piena stagione estiva, ad agosto, con la viabilità bloccata per consentire l’intervento degli operai di Finale Ambiente. E’ successo questa mattina a Finale Ligure, nel tratto che da via Drione immette sulla via Aurelia, con la necessità di un transito a senso unico alternato.

Non sono mancate polemiche e proteste: “Un inqualificabile e sconsiderato disagio creato al flusso turistico e ai mezzi di lavoro, propria nel pieno della stagione” dicono alcuni finalesi della zona, increduli per il via libera a dei lavori che, secondo loro, dovevano essere svolti in precedenza, creando quindi meno disagi possibili.

La protesta è stata raccolta dal movimento civico Finale Ligure Viva, che ha rivolto un altro attacco al sindaco Frascherelli e all’amministrazione finalese per la tempistica scelta per far eseguire una potatura di lecci.

“Dovrebbero chiedere scusa ai finalesi e ai turisti: i lecci dovevano essere potati prima della stagione turistica: sappiamo che la decisione non è da addebitare a Finale Ambiente, ma a chi è responsabile del verde pubblico in Comune…”.