Notte Bianca a Varazze: una dance hall a cielo aperto

Varazze. Impossibile sfuggire al fascino della Musica che trasformerà Varazze in una dance hall a cielo aperto.

Notte Bianca Music, è il tema scelto per l’edizione della Notte Bianca della Città di Varazze, che insieme all’Assessorato al Turismo, danno il via a questa importante manifestazione che vi condurrà attraverso un suggestivo itinerario nelle piazze e lungo le vie del centro, dove andranno in scena performance dei cantanti e dei gruppi di Varazze, dai Tieniviva Gospel Voices ai Trois Tettons, al grande jazz di Dino Cerruti e molti altri, nostro #orgogliovarazze. Appuntamento lunedì 13 agosto.

Non mancheranno le animazioni per bambini con Divertimusic balli, animazione e divertimento con una elfo animatrice, Coloriamoci il Viso una truccabimbi che dipingerà grandi e piccini con animali, mostri, macchine e tutto ciò che la sua fantasia vi regalerà.

Un clown distribuirà divertenti palloncini colorati, mentre Minnie e Topolino vi attenderanno sul trono gonfiabile per scattare un divertentissimo selfie.

(QUI i dettagli).