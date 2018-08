Motociclista grave dopo un volo nel torrente a Quiliano

Quiliano. E’ ancora in corso l’intervento in via Tecci a Quiliano dove un motociclista è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 e 45 di oggi pomeriggio. Resta ancora da accertare la dinamica del sinistro, pare che il centauro abbia perso il controllo del mezzo, con il successivo volo nel sottostante Rio Tecci.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Quiliano, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco: il motociclista è cosciente, tuttavia ha riportato traumi e ferite, le sue condizioni sono giudicate gravi. Stando a quanto appreso dai sanitari, per il centauro è stato disposto il trasferimento in codice rosso in ospedale.

In corso gli accertamenti sull’incidente e sulle cause che possano aver portato alla perdita di controllo della moto e al volo nel torrente quilianese. Il ferito dovrebbe essere un giovane centauro, in compagnia di altri amici. Non si esclude la caduta sia avvenuta all’altezza di un ponte romano che si trova lungo la via quilianese e che attraversa il piccolo torrente.