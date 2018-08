Liguria. Si rinforza l’alta pressione oceanica sul Mediterraneo. Secondo gli esperti del Centro Limet, ciò determinerà temperature in aumento sulla Liguria, in un contesto, tuttavia, poco umido (caldo torrido). Ancora velleità instabili nelle ore centrali, non solo sui rilievi.

Per quanto riguarda le prossime ore, la giornata di oggi esordirà tersa e soleggiata su tutta la regione. Nel corso della mattinata le zone intere vedranno lo sviluppo di imponenti nubi cumuli-formi, che nel pomeriggio sfoceranno in nuclei temporaleschi, anche di una certa intensità, sconfinanti verso le adiacenti balconate costiere, specie nell’area del genovesato. Tempo in miglioramento ovunque sul far della sera.

Al mattino venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali, in generale attenuazione nel pomeriggio, quando sotto-costa al settore centro-orientale potranno osare flebili brezze meridionali. Nuovo rinforzo delle correnti settentrionali in serata. Mari poco mossi sotto costa al centro-levante, mossi a ponente e al largo. Moto ondoso in abbattimento nel corso del dì.

Temperature in aumento nei valori massimi lungo la costa, con minime tra 19 e 24 gradi e massime tra 29 e 33 gradi; all’interno minime tra 11 e 21 gradi e massime tra 26 e 29 gradi.