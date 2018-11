Il savonese ancora nella morsa di caldo e afa, nuovo avviso dell’Arpal

Savona. Sempre caldo in Liguria e nel savonese: Arpal ha emesso un altro avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico. Per oggi le temperature sono attese stazionarie rispetto ai valori degli ultimi giorni, con umidità in aumento; domani, mercoledì 8 agosto, saranno invece in leggera diminuzione (ma sempre con umidità elevata), poi, giovedì 9 si riporteranno sui valori odierni.

Sia oggi, martedì 7 che domani, mercoledì 8, nelle ore più calde saranno possibili rovesci o temporali fino a moderati sui rilievi. Giovedì 9 un debole impulso perturbato potrebbe provocare qualche precipitazione a Ponente ma la previsione andrà confermata nella giornata di domani.

La temperatura minima più alta della notte è stata quella di Alassio (Savona) con 26.4. Un valore sempre elevato ma, comunque, di quattro gradi inferiore a quello registrato nella notte tra venerdì e sabato. Seguono Sanremo (Imperia) e Genova Centro Funzionale con 26.1, Camogli (Genova) con 26.0, Cipressa (Imperia) con 25.6, Cipressa (Imperia) con 25.6, Levanto (La Spezia) con 25.3.

A Savona e La Spezia si è scesi sotto i 25 gradi: 24.4 a Savona Istituto Nautico, 24.5 a La Spezia. Da segnalare che, in mattinata, brezze montane dai quadranti settentrionali hanno rallentato l’incremento delle temperature sul savonese e sul genovese.