Grande attesa al Riviera Music Festival: arrivano “Le Vibrazioni”

Alassio si prepara ad uno dei concerti più attesi di questa edizione del Riviera Music Festival!

Sabato 11 agosto 2018 infatti, all’Auditorium Enrico Simonetti all’interno di Parco San Rocco, saranno di scena, attesissimi, “Le Vibrazioni”, una delle band più in vista nel panorama pop rock nazionale che aveva avuto un periodo di grandi successi intorno ai primi anni duemila restando in testa alle classifiche per molto tempo con l’omonimo album “le Vibrazioni”.

La scaletta della serata prevede, oltre ai gettonatissimi brani di quest’anno, come quello sanremese dal titolo “Cosi’ sbagliato” che da il nome anche al Tour Estivo di cui fa parte la data di Alassio, ed il nuovo singolo “Amore Zen” uno dei brani piu’ ascoltati dell’estate, anche un richiamo alle origini con i brani protagonisti dei primi album e che hanno segnato i grandi successi del recente passato artistico del gruppo.

Durante la serata si esibirà anche Filippo Graziani cantautore italiano figlio d’arte del grande ed indimenticato Ivan Graziani.

L’apertura dei cancelli di Parco San Rocco e della biglietteria è prevista per le ore 19:00, dj set dalle ore 19.45 con Gianluca Erre, ore 21.00 Filippo Graziani, ore 21.40 Le Vibrazioni in concerto.

Per raggiungere l’area concerto, saranno attive per il pubblico, due navette gratuite dalle ore 19:00; una su Alassio con diverse fermate nella città del muretto e una da Albenga con partenza dallo Stadio Riva.

Tutte le informazioni le trovate sul sito www.dallapartedellamusica.it

Il Riviera Music Festival Alassio 2018 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Strobe Srl , Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co Srl, ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè, Estrella Damm e Manfredi Cantine.

