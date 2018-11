Pietra Ligure. Inizia oggi, con il raduno azzurro, l’avventura mondiale di Gloria Scarsi, che vestirà l’azzurro del ciclismo nelle gare iridate su pista di Aigle, in Svizzera, riservate alla categorie juniores

Per le molte le gare in cui potrebbe essere protagonista: sarà nel quartetto dell’inseguimento, nel keirim, nell’americana e, probabilmente, anche nell’omnium. Ancora da definire i ruoli, comunque, con le scelte dei commissario tecnico che giungeranno proprio in base ai risultati di questi giorni di test.

Classe 2000, nata a Pietra Ligure, la Scarsi ha raccolto nelle categorie giovanili vittorie anche su strada, dimostrandosi una ciclista completa: ne arriva, infatti, dalla vittoria al 23° Giro della provincia di Pordenone, dove si è imposta anche sulle partecipanti della categorie Elite, di fatto le professioniste del movimento ciclistico femminile.

Concluso il mondiale, sempre ad Aigle si correranno gli europei, dove Gloria Scarsi potrà essere ancora protagonista.