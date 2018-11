Giovedì raccolta straordinaria di sangue ad Albenga, Cairo e Savona

Provincia. Il Ministro dell’Interno ha rappresentato come, con la stagione estiva, si rinnovi la necessità di mantenere ad un livello costante la disponibilità di sangue presso i presidi sanitari, a fronte di una diminuzione del numero dei donatori. Tale necessità è, peraltro, maggiormente avvertita proprio nelle località di maggiore affluenza turistica.

Al riguardo, l’AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue si è resa disponibile a promuovere campagne di sensibilizzazione della popolazione sul tema della donazione di sangue, che, oltre a costituire una risposta all’emergenza sanitaria, è indice di valori fondati su condivisione e partecipazione che si riflettono positivamente sulla sicurezza e la salute dei cittadini e sulla promozione di una “cittadinanza attiva”.

La donazione di sangue rappresenta, in particolare per i giovani, anche un momento di aggregazione in cui condividere sani stili di vita, abitudini alimentari equilibrate, impegni sportivi, che diffondono nella comunità comportamenti virtuosi e allontanano da quelli a rischio, come l’assunzione di droghe e alcol.

Pertanto, in linea con le direttive del Ministro, e d’intesa con la sede provinciale dell’AVIS, si è indetta, in questa provincia, per la giornata del 9 agosto 2018, una raccolta straordinaria di sangue, con il coinvolgimento del personale delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, nonché del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno.

In quella giornata, sono previste raccolte delle donazioni nelle seguenti sedi dell’AVIS, durante gli orari rispettivamente indicati:

– Avis Albenga, vico Fossato, 2, dalle ore 7.30 alle ore 11;

– Avis Cairo Montenotte, via Toselli, 11, dalle ore 7 alle ore 11;

– Avis Savona, via Famagosta, 22r, dalle ore 7.30 alle ore 11.

Nella medesima giornata, un gazebo dell’AVIS sarà posizionato davanti a questa Prefettura – U.T.G., dalle 8 alle 12, per propagandare l’iniziativa.

Si ricorda, inoltre, che la cittadinanza interessata potrà effettuare donazioni anche in giorni e luoghi diversi da quelli sopra indicati, recandosi presso le seguenti strutture:

– Centro trasfusionale dell’Ospedale San Paolo di Savona (dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 11);

– Centro trasfusionale dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 11);

– Unità di raccolta dell’AVIS, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.avisprovincialesavona.it e sulla pagina Facebook di quell’ente.