Furto in un centro commerciale, poi tenta di rubare anche in uno stabilimento balneare: denunciato

Savona. I poliziotti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un ventinovenne di origine magrebina con l’accusa di furto aggravato continuato, acquisto di cose di sospetta provenienza e inosservanza della normativa sul soggiorno.

L’uomo, nella giornata di ieri, è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza di un centro commerciale con merce non pagata, sottratta a due attività. Poco prima, si sarebbe reso responsabile di alcuni tentativi di furto in uno stabilimento balneare.

Al nordafricano è stato, inoltre, sequestrato un telefono cellulare iphone di sospetta provenienza.

Sempre ieri a Savona, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un cittadino di origine nigeriana per non aver ottemperato ad un decreto di espulsione che gli era stato notificato in precedenza.