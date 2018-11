Finale Ligure, fino fine settembre le aziende di “Campagna Amica” sul lungomare di Pia

Finale Ligure. Tutti i venerdì mattina, sino a fine settembre sulla passeggiata a mare di Finalpia saranno presenti le aziende Coldiretti-Campagna Amica, con un vasto assortimento di offerta di prodotti a chilometro zero.

Saranno disponibili moltissimi prodotti, come spiegano da Coldiretti: “Dalle produzioni orticole e frutticole, dall’olio di oliva taggiasca, alle farine e molto altro ancora. Tante proposte ma un unico grande scopo, per le aziende Arecco Maria Clara, Vio Paola, Gocce d’Olio e l’Azienda Agricola le Cascine: permettere al consumatore di scegliere solo il meglio acquistando direttamente dal produttore. Il nuovo mercato si inserisce nel calendario ligure degli appuntamenti con la qualità Campagna Amica, che da parecchi anni portano nelle piazze più importanti della Regione i prodotti delle aziende agricole locali associate a questo rinomato marchio, riducendo la filiera al massimo ed alimentando il rapporto sempre più diretto tra produttore e consumatore”.

“E’ un’importante occasione – affermano il presidente di Coldiretti Savona, Marcello Grenna, e il direttore Simone Moroni – per acquistare in modo consapevole i prodotti del nostro territorio. I mercati di vendita diretta sono sempre più richiesti dal consumatore, che li sceglie per essere sicuro di quello che compra per sé e per la sua famiglia. Di fondamentale importanza per la nostra salute è acquistare prodotti sicuri e garantiti, tracciabili e meglio ancora se locali e freschi di stagione. Per questo siamo grati anche per quest’anno della disponibilità mostrata dal Comune di Finale Ligure per riproporre questo appuntamento”.