Entra nel vivo il concorso miss Rivera delle Palme e Reginetta del Carnevaloa

Loano. Settimana cruciale per sapere chi sarà la miss Riviera delle Palme e Reginetta del Carnevaloa, ovvero colei che vestirà il prossimo anno le vesti della principessa Doria.

Le ragazze hanno ancora a disposizione una semifinale per arrivare alla sfida decisiva del 26 agosto: infatti, venerdì 24 agosto, appuntamento alle ore 21 30, allo Skatting Club di Loano. I negozi di vestiti, intimo e costumi da bagno, che collaborano alla manifestazione, vestiranno le miss.

Poi tante altre sorprese per le miss, tra cui una sfilata su un’auto di una nota casa automobilistica che mette a disposizione alcune vetture cabriolet, con le miss che sfileranno nelle vie cittadine, facendo visita ad alcuni negozi sponsor dell’evento.

Una sosta sarà in piazza Massena per far visita alla gelateria che ha dedicato un gusto speciale alla miss, gusto ai petali di rosa: nei prossimi giorni saranno svelate le ragazze in corsa per il titolo di miss Riviera delle Palme.