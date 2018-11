Ceriale. Continua a gonfie vele il progetto di crescita della scuola calcio cerialese che da sempre ha come mission

quella di coltivare e valorizzare i giovani che si approcciano a questo sport. Gli ultimi talenti sfornati proprio dall’ASD Ceriale Progetto Calcio sono i giovanissimi Nicolò Sancinito e Francesco Berta che hanno abbandonato i colori biancoblu per intraprendere una nuova avventura al Genoa FC.

Nicolò Sancinito, classe 2006 difensore, pare abbia proprio il calcio nel Dna, come il padre Roberto e lo zio

Davide, capitano dell’Albissola in serie C), mentre Francesco Berta, leva 2007, è un interessante centrocampista con doti offensive.

Foto 3 di 3





L’interesse da parte del Genoa si era già palesato lo scorso anno: i ragazzi avevano già partecipato a diverse sessioni di allenamento proprio nel capoluogo, dove sono state testate le loro potenzialità; nelle scorse

settimane, invece, è arrivata la convocazione ufficiale per entrare a far parte del settore giovanile.

“Siamo molto orgogliosi che questi due atleti possano avere un’occasione così importante. Come società auguriamo loro tutto il meglio da questa nuova esperienza. In questi anni a Ceriale hanno dimostrato di essere ragazzi molto seri, educati, attaccatissimi alla società, ma soprattutto dai loro occhi traspare la gioia di giocare a pallone doti che, al giorno d’oggi, non sono trascurabili o scontate.

Dal canto nostro, continueremo ad investire nel settore giovanile e a lavorare sodo per garantire ai più piccoli e alle loro famiglie degli standard qualitativi alti e a proporci tra le scuole calcio leader del ponente. Nicolò e Francesco andranno a unirsi a un’altra giovane promessa nata a Ceriale, Giacomo Gasco, che la prossima stagione farà il suo esordio nella Primavera del Genoa: in futuro vorremmo continuare ad aggiungere nomi al nostro elenco delle scommesse ben riuscite!”, ha dichiarato Caterina Sciglitano.