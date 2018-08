Pietra Ligure. Il drammatico crollo del ponte Morandi a Genova avrà pesanti conseguenze anche sulla sanità ligure, ed in particolare sulla sanità del ponente savonese. La riflessione arriva dal consigliere regionale del Pd e vice presidente del Consiglio regionale Luigi De Vincenzi, che sottolinea come una “Liguria tagliata in due” metterà a rischio situazioni di emergenza-urgenza, anche per il fatto che il servizio di elisoccorso di notte non funziona e per il fatto che possono verificarsi in contemporanea anche più emergenze sanitarie, che richiedono un trattamento immediato.

“Uno degli aspetti più importanti da valutare riguarda proprio l’ambito sanitario: per questo, e maggior ragione dopo il terribile crollo del ponte Morandi, è indispensabile rafforzare il Dea di II livello dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non solo mantenendo le specialità esistenti e rafforzandole in termini di personale e servizi all’utenza, bensì portare anche nuove specialità previste dallo stesso Dea come la cardiochirurgia, che ora non può essere dirottata solo su Genova” afferma l’esponente Dem.

Foto 2 di 2



“Il mio intervento si propone in senso collaborativo nei confronti della Regione Liguria e delle decisioni che dovranno essere prese per la sanità ligure e del ponente: considerata la tragedia e il blocco viario autostradale, l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure deve acquisire ancora di più un ruolo di centralità a livello sanitario nell’emergenza-urgenza e in altre funzioni specialistiche” aggiunge il consigliere De Vincenzi.

“Mi auguro che questo potrà essere argomento di discussione e dibattito alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale, con l’obiettivo unico e primario di tutelare la nostra sanità e i pazienti dopo questa immane tragedia” ha concluso il vice presidente del Consiglio regionale.