Celle Ligure, bimbo di 4 anni investito da una moto: in codice rosso al Gaslini

Celle Ligure. Sono ancora in corso accertamenti sul grave investimento pedonale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Celle Ligure, in via Cassisi: secondo quanto appreso un bimbo di 4 anni è stato colpito da una moto mentre stava attraversando la strada, pare in compagnia della mamma. L’impatto, avvenuto intorno alle 17 e 30, ha fatto cadere il bambino a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rosa di Celle e dell’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure al bimbo. Stando a quanto riferito dai sanitari il piccolo ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, oltre ad altre ferite sul resto del corpo.

Così è stato disposto il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale San Paolo di Savona e da lì con l’elicottero dei vigili del fuoco il bimbo di 4 anni è stato immediatamente condotto all’ospedale Gaslini di Genova.

Le sue condizioni sono considerate da codice rosso a seguito dei traumi riportati nell’investimento, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora è sotto stretta osservazione medica da parte dello staff dello specializzato nosocomio genovese.