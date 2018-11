Borghetto, il questore Roatta in visita in Comune

Borghetto Santo Spirito. Questa mattina il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ha ricevuto l’importante visita del nuovo questore di Savona, Giannina Roatta. Obiettivo dell’incontro è stata la conoscenza del territorio afferente alla questura di Savona.

Un “proficuo ed interessante colloquio” nel quale il primo cittadino borghettino ha colto l’occasione per illustrare la situazione dell’Ente, le problematiche della città e del suo territorio unitamente alle potenziali risorse che potrebbe essere in grado di produrre, oltre ai cambiamenti che intende apportare nel corso del suo mandato.

Il sindaco così commenta la visita: “Ringrazio personalmente il questore Roatta per la visita. La volontà di questa amministrazione è quella di proseguire la collaborazione con la Polizia di Stato così come proficuamente avviene con tutte le altre forze dell’ordine. L’incontro con il nuovo questore ha riconfermato l’importanza della sinergia tra le forze dell’ordine per un maggior presidio del territorio sopratutto in questo momento particolare della situazione economico-finanziaria del Comune che, purtroppo, non risparmia neppure i servizi di vigilanza e viabilità della polizia locale”.