Balneari, Sib e Fiba incontrano il ministro Erika Stefani: “Serve un’azione legislativa del Governo”

Liguria. Il ministro per gli affari regionali e delle autonomie Erika Stefani ha ricevuto oggi i rappresentanti di Sindacato Italiano Balneari Confcommercio e Fiba Confesercenti (le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore), per chiarire ed illustrare “la drammatica situazione in cui versano le oltre 30 mila imprese balneari nel nostro paese”.

La delegazione degli imprenditori balneari era composta da Antonio Capacchione, presidente del Sib, e Vincenzo Lardinelli, presidente Fiba, anche in rappresentanza di Giorgio Mussoni, presidente Oasi Confartigianato.

“Grande apprezzamento al ninistro per la disponibilità e la tempestività nell’accettare la richiesta di incontro e, soprattutto, per l’attenzione dimostrata nell’ascolto delle ragioni dei balneari – hanno dichiarato Capacchione e Lardinelli – E’ ineludibile e urgente un’iniziativa legislativa, da parte di questo Governo, che recepisca le ragioni delle imprese balneari al fine di salvaguardare il turismo che costituisce un settore determinante per l’economia del nostro Paese”.

Le organizzazioni di categoria si sono dichiarate pronte ad “un confronto con il governo volto a studiare ogni possibile soluzione che siano valide ed efficaci e che possano garantire un futuro alle 30 mila aziende balneari italiane, oggi fiore all’occhiello dell’offerta turistica nazionale, e, soprattutto, volte a mantenere gli attuali livelli occupazionali”.

Al termine della riunione il presidente Capacchione ha consegnato al ministro Stefani la maglietta della “Giornata nazionale dei Balneari Italiani” promossa dal Sib Confcommercio per il prossimo 26 agosto. Una manifestazione di mobilitazione della categoria per informare clienti e opinione pubblica sulla drammatica situazione in cui versa la balneazione attrezzata italiana e per sensibilizzare le Istituzioni contro la direttiva Bolkestein.