Autocarro perde il carico di pietrisco tra Borghetto e Toirano: autista sanzionato e costretto a ripulire

Borghetto Santo Spirito. E’ stato multato e costretto a ripulire la strada il conducente del camion che questa mattina ha perso parte del proprio carico tra Borghetto Santo Spirito e Toirano.

Intorno alle 11 di questa mattina alcuni passanti hanno segnalato alla polizia municipale di Borghetto che un camion aveva perso parte del materiale che stava trasportando nella zona della rotatoria che conduce al casello autostradale borghettino. Il tratto interessato ricadeva sia sul territorio del Comune di Borghetto che su quello del Comune di Toirano, cioè in località Canepari e in località Marici.

Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia, la quale ha accertato che il materiale in questione era costituito da pietre, pietrisco ed altro materiale di risulta di lavori edili. La presenza di materiale sull’asfalto rappresentava ovviamente una fonte di potenziale pericolo per la circolazione stradale e specialmente per i motociclisti.

Gli agenti hanno subito allertato i cantonieri del Comune di Borghetto e quelli del Comune di Toirano, che hanno immediatamente avviato le operazioni di bonifica. Nel frattempo, la pattuglia della polizia locale ha raccolto le testimonianze di quanti hanno assistito all’episodio, ricostruendo anche una sommaria descrizione dell’autocarro. In pochi minuti, gli agenti sono riusciti a rintracciare il responsabile dell’accaduto, al quale è stato intimato di pulire la sede stradale dal materiale disperso. Lo stesso autista è stato anche sanzionato per la perdita del carico ai sensi del Codice della Strada.