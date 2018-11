Anziano colto da malore in mare: salvataggio in extremis di due bagnini

Loano. Un intervento di soccorso davvero provvidenziale, protagonisti due generazioni di bagnini, uno di 18 anni e l’altro di 50, in servizio ai Bagni Saitta di Loano. I due sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri, quando un anziano ha accusato un malore in mare, con il rischio di annegare dopo aver perso i sensi.

I due bagnini si sono subito accorti della situazione e si sono lanciati in mare per portarlo a riva: fortunatamente il 70enne, già cardiopatico, stava nuotando non distante dalla spiaggia.

Il rapido intervento dei due bagnini per il bagnante in grave difficoltà e la successiva pratica di rianimazione messa in atto nei confronti dell’anziano ha dato i suoi risultati, con il 70enne che si è progressivamente ripreso in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Successivamente l’anziano è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: a seguito dell’età e dei problemi cardiaci le sue condizioni sono giudicate gravi, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Rimane sotto stretta osservazione medica.