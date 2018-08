Albenga. I carabinieri di Albenga sono al lavoro per individuare gli autori del furto avvenuto nelle scorse ore ai danni del negozio di telefonia Ft Communication di viale Martiri della Libertà ad Albenga, che già qualche settimana fa era finito nel mirino dei ladri.

Secondo quanto rilevato, questa mattina all’alba i malviventi avrebbero sfondato la porta d’ingresso con due grosse pietre. Una volta dentro, avrebbero fatto man bassa di cellulari, per un valore complessivo ancora in fase di stima. Poi si sarebbero dati alla fuga.

Foto 2 di 2



Ad avvertire il 112 è stata una residente della zona, allarmata dal fracasso provocato dai ladri. I militari sono già al lavoro.

La stessa attività commerciale era finita nel mirino già a fine luglio, quando alcuni malviventi (forse gli stessi) avevano divelto il lucchetto e forzato il cancello per poi tentare di sfondare la vetrata di ingresso con un grosso masso, causandosi anche alcune ferite (come testimoniato da alcune gocce di sangue presenti sul pavimento e sul vetro).

In quell’occasione i ladri non avevano trafugato nulla (fatta eccezione per alcune scatole di telefoni vuote) ma avevano causato danni per migliaia di euro.