Agg. ore 17: Sul posto è appena giunto il medico legale, Giovanni Cassolino, che effettuerà i primi rilievi preliminari volti ad accertare le reali cause del decesso. Secondo quanto accertato, si tratterebbe di uno straniero di circa 35 anni di età.

Stando ai primi accertamenti, il corpo sarebbe rimasto in acqua per più di 12 ore. Circa le cause della morte, tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe quella di un’overdose.

A stabilire la dinamica dei fatti l’esame autoptico cui sarà sottoposto il corpo.

Albenga. Intorno alle 15.30 di oggi il corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato in un canneto nei pressi della foce del fiume Centa, ad Albenga, nei pressi del ponte della ferrovia.

Sul posto sono subito intervenuti un’ambulanza della croce bianca di Albenga e l’automedica del 118 insieme ai vigili del fuoco di Albenga e ai carabinieri.

Secondo una primissima ricostruzione, si tratterebbe del corpo di un extracomunitario che (per cause ancora da accertare) sarebbe annegato durante un bagno in mare per poi essere sospinto dalla corrente fino alla foce del Centa.