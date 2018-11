Alassio, pubblicato l’avviso pubblico per il nuovo direttore generale di Gesco Srl

Alassio. Sarà la novità gestionale legata ai nuovi servizi pubblici gestiti direttamente da Gesco srl sul modello “in house” e non più appaltati all’esterno, tra i quali i parcheggi blu, i servizi di pulizie degli edifici comunali, e le abituali funzioni già in carico alla Gesco come la gestione degli impianti sportivi, dei contenitori e degli eventi culturali, e dell’outdoor.

“Questo modello organizzativo, – hanno fatto sapere dall’assessorato alle partecipate, – offre la possibilità non solo di efficentare i costi di gestione della partecipata, sia attraverso un miglior utilizzo del proprio personale, sia attraverso l’implementazione dei servizi resi alla popolazione residente e a quella turistica, ma anche di incrementare le risorse derivanti dai servizi cosiddetti a reddito, come i parcheggi blu o altri che potranno essere assegnati nel corso del mandato del Melgrati ter”.

Le domande andranno indirizzate direttamente al sindaco o a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Alassio, o tramite servizio postale (piazza della Libertà 3), fax (0182.471838) o email (comune.alassio@legalmail.it) entro le 12 del 18 agosto 2018.

“Si tratta – aggiunge Melgrati – di un’istituzione sperimentale finalizzata a comprendere le reali portate migliorative dell’assetto gestionale della partecipata, eventualmente anche predisponendo, attraverso le modalità del caso, assunzioni di nuovo personale mediante concorso pubblico”.

Di seguito il link per accedere al bando:

http://www.alassio.org/it-it/avvisi/2018/comunicati-del-sindaco/avviso-candidature-direttore-generale-da-nominare-nella-societa-ge-s-co-s-r-l-unipersonale-94201-1-1bc07df7711ecbaf41df78225f56efef